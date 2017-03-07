OMÜ yapılanmasına yönelik 42 akademisyenin yargılanmasına başlandı

FETÖ soruşturması kapsamında örgütün Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) yapılanmasına yönelik düzenlenen soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 16'sı tutuklu 42 akademisyenin yargılanmasına başlandı.

FETÖ soruşturması kapsamında örgütün Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) yapılanmasına yönelik düzenlenen soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 16'sı tutuklu 42 akademisyenin yargılanmasına başlandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün Samsun OMÜ yapılanması oldukları iddiasıyla 2016 Ağustos ayında gözaltına alınarak haklarında soruşturma başlatılan aralarında profesör, doçent ve yardımcı doçentlerin aralarında bulunduğu 42 kişi hakkında dava açıldı.

Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davada, 16'sı tutuklu 42 akademisyenin yargılanmasına başlandı. Sanık sayısı fazla olduğu için adliyenin konferans salonunda yapılan duruşma sabah başladı ve gün boşu devam ederek saat 17.30'da sona erdi. Mahkeme heyeti önce tutuksuz sanıkların ifadelerini aldı. Tutuksuz 21 sanığın ifadesi alınırken, sanıklar haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek FETÖ ile bir bağlantılarının olmadığını savundular.

Duruşma yarına ertelendi.

(Muammer Ay / İHA)