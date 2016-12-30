30.12.2016 17:56 OMÜ öğretim elemanları Ankara'da sergi açacak

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Öğretim Elemanları Karma Sergisi 3 Ocak Pazartesi günü Ankara Galeri Çankaya'da açılacak. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Öğretim Elemanları Karma Sergisi 3 Ocak Pazartesi günü Ankara Galeri Çankaya'da açılacak.



Sergide; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı öğretim elemanlarının resim, heykel, seramik ve özgün baskı eserleri yer alacak. Sergi; Ahmet Aydın Kaptan, Ata Yakup Kaptan, Atanur Sevim, Benan Çokokumuş, Çağatay İnam Karahan, Doğan Çelebi, Engin Güney, Hilmi Özbay, Hülya Demir, İ. Halil Türker, Mahir Yerlikaya, Murat Ağçiçek, Neslihan Dinç, Özlem Ayvaz, Ramazan Tilki, Selma Karaahmet, Sevgi Koyuncu, Tezcan Bahar, Turan Baş, Yeliz Erdoğan ve Zehra Sengir'in eserlerinden oluşacak.



3 Ocak'ta açılacak sergi 12 Ocak tarihine kadar gezilebilecek.

