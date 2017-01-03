03.01.2017 21:24 Ömer Şişmanoğlu'nun sağlık durumu hakkında açıklama

Antalya kampında dün yapılan antrenmanda sakatlanan Ömer Şişmanoğlu'nun sağ uyluk arka adalesinde zorlanma olduğu açıklandı. Antalya kampında dün yapılan antrenmanda sakatlanan Ömer Şişmanoğlu'nun sağ uyluk arka adalesinde zorlanma olduğu açıklandı.



Beşiktaş Kulübü'nün resmi internet sitesinden Şişmanoğlu'nun sakatlığıyla yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Ömer Şişmanoğlu'nun Antalya kampında dün akşam yapılan çalışma sonrası sağ uyluk arka adalesinde zorlanma olduğu tespit edildi. Futbolcumuzun tedavisine devam edilmektedir" denildi.

