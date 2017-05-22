Ömer Halisdemir Üniversitesi rektör adaylığı başvuruları başladı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), 'Ömer Halisdemir Üniversitesi'ne rektör ataması yapılacağını belirterek, ilgilenenlerin bugünden itibaren 2 Haziran 2017 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına başvuruda bulunabileceğini bildirdi.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), "Ömer Halisdemir Üniversitesi"ne rektör ataması yapılacağını belirterek, ilgilenenlerin bugünden itibaren 2 Haziran 2017 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına başvuruda bulunabileceğini bildirdi.

YÖK'ten konuya ilişkin yapılan açıklamada, 18 Haziran 2008 tarihli ve 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 676 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 13. maddesinin (a) fıkrası hükümlerine göre "Ömer Halisdemir Üniversitesi"ne rektör ataması yapılacağı belirtilerek, "İlgilenenler 22 Mayıs 2017 tarihinden 2 Haziran 2017 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına başvuruda bulunabilirler. Rektör ataması için aday adayı başvurusunda bulunacak kişilerde; "Profesör" olarak en az üç yıl görev yapmış olması, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nu hükümlerine göre devlet memuru olarak istihdam edilebilmek için engel bir halin bulunmaması, Rektör olarak atama işleminin ikmal edildiği tarih itibarıyla 67 yaşını tamamlamamış olması şartları aranacaktır. Rektörlük için aday adayı başvurusunda bulunmak isteyen öğretim üyelerinin, üçüncü fıkrada belirtilen şartları taşıması halinde, herhangi bir Devlet veya Vakıf üniversitelerinde kadrolu veya sözleşmeli olarak görev yapmaları şart değildir" denildi.

Başvuru dilekçesi ile birlikte ekte sunulan formata uygun olarak aday adayının akademik özgeçmişi ve yayın listesinin yer alması gerektiğinin bildirildiği açıklamada, başvuruların bizzat veya posta ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına yapılabileceği gibi, "rektoraday@yok.gov.tr" adresine elektronik posta yoluyla da yapılabileceği ifade edildi.

Başvuruda kullanılacak Rektör Adayı Bilgi Formu'na ise YÖK'ün internet adresindeki duyurular kısmından ulaşılabilecek.

(Pelin Üzek / İHA)