Ömer Halisdemir'in şehit edilmesi davası başladı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirmek isteyen darbeci general Semih Terzi'yi vurarak darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'i şehit eden darbecilerin yargılanmasına başlanıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirmek isteyen darbeci general Semih Terzi'yi vurarak darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'i şehit eden darbecilerin yargılanmasına başlanıldı.

Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin 18 sanık hakkında açılan davanın ilk duruşması Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Duruşmaya tutuklu sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Sincan Cezaevinde tutuklu bulunan sanıklar yoğun güvenlik önlemleri altında Ankara Adliyesi'ne getirildi. Duruşma salonu içerisinde de polis ve jandarma ekipleri hazır bulunuyor. Davayı takip etmek isteyen vatandaşlar, üst aramalarının yapılmasının ardından duruşma salonuna alınıyor. Ömer Halisdemir'in ailesi davada müşteki sıfatıyla yer alıyor. Halisdemir'in eşi Hatice Halisdemir, duruşmayı takip etmek üzere salonda yer alıyor.

Davada 18 sanıktan 17'si hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" ve "nitelikli kasten öldürme" suçlarından dörder kez, sanık Mihrali Atmaca hakkında da 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. Ayrıca bütün sanıklar hakkında "silahlı terör örgütü üyeliğinden" 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

(Abdullah Sarıca / İHA)