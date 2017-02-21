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Ömer Halisdemir’in katilleri yargılanıyor
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Ömer Halisdemir’in katilleri yargılanıyor

FETÖ'nün darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davanın görülmesine, bugün Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde başlandı.

Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirmek isteyen cuntacı general Semih Terzi'yi vurarak, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'i şehit eden darbecilerin yargılanacağı davanın görülmesine Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde başlandı.

Duruşma savcılığında, ilk kez Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman yer alıyor.

Gölbaşı'daki ÖKK'yi ele geçirmek isteyen cuntacı general Terzi'yi vurarak FETÖ'nün darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'i şehit eden darbeciler, geniş güvenlik önlemleri altında jandarma eşliğinde salona getirildi.

Duruşma salonuna sanıkların ardından müştekiler, yakınları ve avukatlar ile basın mensupları ve izleyiciler alındı.

Duruşmaya, Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İsmail Ademoğlu başkanlık ederken, geçen ay Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına getirilen Yüksel Kocaman ilk kez iddia makamında yer aldı.

Şehit Halisdemir'in eşi Hatice Halisdemir ile İsmail Oğuz ve Ayşe Şahin'in "müşteki" olarak yer aldığı davanın sanıkları şunlar:
"Ahmet Kara, Ahmet Muhammed Demirci, Ali Güreli, Ali Solmaz, Cemal Güleç, Cihat İbrahim Yörük, Erhan Almaz, Erkan Kütükcü, Fatih Şahin, Furkan Aslanbay, Gökay Engin, Halit Çelik, Harun Topbaş, Hasan Aksoy, Hüseyin Oğuz, İsmail Çınar, Mehmet Bilge ve Mihrali Atmaca."

18 sanıktan 17'si hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" ve "nitelikli kasten öldürme" suçlarından dörder kez, sanık Mihrali Atmaca hakkında da 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

Ayrıca, bütün sanıklar hakkında "silahlı terör örgütü üyeliğinden" 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Şehit Ömer Halisdemir, Gölbaşı'daki Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmek için gelen darbeci General Semih Terzi'yi vurarak, darbe teşebbüsünün başarısız olmasında önemil rol oynamıştı. İddianamede, Halisdemir'in darbeci sanıklar Fatih Şahin ile Mihrali Atmaca tarafından vurularak şehit edildiği belirtilmişti.

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