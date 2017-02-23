Ömer Halisdemir'i can çekişirken vuran teğmenin şok ifadesi

Atmaca olay anının şöyle anlattı:

-"Ahmet Kemal yüzbaşı açıklamayı duyunca ‘bu paralelcilerin darbesi' dedi. Şaşırdım. Nereden biliyorsun diye soruldu, darbeyi TSK yapsa tüm Türkiye'de olur, ama sadece Ankara, İstanbul. Bunun üzerine tabur komutanımız Fatih Şahin, Ahmet Kemal yüzbaşıya eğer darbe görevi verilirse emre karşı mı çıkacaksın diye sordu. Yüzbaşım da ben de sinirlendim. Yüzbaşıma, 'paralelcilerle çatışmaya gireriz değil mi komutanım' dedim. O da, 'evet, hazırlığını ona göre yap dedi. Bu konuşmadan sonra tabur komutanı ile ilgili kafamda soru işareti oluştu."

SEMİH TERZİ VURULUNCA...

Diyarbakır'dan Ankara'ya gelirken uçakta yüzbaşı Ahmet Kemal'in kendisine, "Aşağıya indiğimizde çatışmaya girebiliriz. Kafamda ciddi soru işaretleri ve şüpheler var, ama aramızda kalsın" dediğini belirten Atmaca, Ömer Halisdemir'i vurma anını şöyle anlattı:

-"Özel Kuvvetler VIP havaalanına indik, ben Semih Terzi'nin 1-1.5 metre önünde yürüyordum. Arkamdan 2-3 silah sesi duydum. Ah sesinden Semih Terzi olduğunu anladım. Dönünce namlu alevleri gördüm, koşan görmedim siper aldım. Görüntüleri izledikten sonra bu namlu alevlerinin tabur komutanı Fatih Şahin'e ait olduğunu anladım. Tabur komutanı bana güvenliği sağla talimatı verdi."

EMRE BİNAAEN ATEŞ ETTİM ÜZGÜNÜM

Araya giren mahkeme başkanı İsmail Ademoğlu, "halen şehit Ömer Halisdemir vurulduğu noktada değil" deyince Atmaca şöyle konuştu: "iki kişi gidip, olduğu yerden taşımış. O sırada ben emniyetle ilgileniyordum. Üzgünüm. Emre binaen ateş ettim. Fatih şahin onu etkisiz hale getir talimatı verdi. Ben emre binaen attım. Attığımı bile..."

“SEN ÇEKİL DEYİP 2 EL ATEŞ ETMİŞSİN”

Atmaca, ambulansı geri gönderdiği iddiasını reddedince Başkan Ademoğlu, "Daha açık sorayım, biri nabzını kontrol ediyor, hafif nabzı olduğunu söylüyor, ama sen çekil deyip 2 el ateş etmişsin" dedi.

Bunun üzerine Atmaca şöyle devam etti: "Ben o konuşmayı hiç duymadım. Sadece herkesin emniyetiyle ilgileniyordum. Ateş ederken Ömer Halisdemir'in üzerinde üniforma olduğunu görmedim, çünkü karanlıktı. Ben yaşadığını anlatıyorum. Sıcağı sıcağına ne söylediysem aynısını anlatıyorum. Halisdemir'in başındaki Volkan Bal yüzbaşıya çekil işareti yapmışımdır."

“KEŞKE ATMASAN, O HAİNİ KONUŞTURUR”

Başkan Ademoğlu bu defa da, "Sen ateş ettikten hemen sonra birisi sana 'keşke atmasan, o haini konuşturur, adil şekilde yargılardık' dedi mi?" sorusunu yöneltti. Atmaca duymadığını, bunu ifadelerden okuduğunu söyledi.

YÜZÜNE BAKINCA TANIDIM

Sanık Başçavuş İsmail Çınar ise Ömer Halisdemir'in şehit edildiği olayla ilgili flaş detaylar aktardı. Helikopterden indikleri sırada Semih Terzi önde kendisi arkada ilerlerken, koşarak sağ tarafından geçen bir kişinin "Komutanım" diye seslendikten sonra bizzat hedef gözeterek iki-üç el Terzi'ye ateş ettiğini söyleyen Çınar, yaşananları şöyle anlattı: "Tam bir şok. Vuran kişi sağ tarafa kaçmaya başladı o anda ön taraftan silah sesleri gelmeye başladı. Rahmetli koşmaya başlarken 'ateş baskısı' emri geldi.

"Kendimi yere attım, çaprazımdan bir kişi ritm atışı yaparak geçti ve benim kanaatim onun atışlarıyla rahmetli Ömer ağabey yere düştü. Hemen kalktım, vurulan kişinin yanına gittim, yüzüstü yatıyordu, çevirdim, aydınlık tarafa çekmek için yardım istedim. Hasan yardım etti, çektik ikimiz. Rahmetlinin (Şehit Halisdemir) yüzüne baktım tanıdım. Bu anlarda darbeci olarak Ömer Halisdemir ağabeyi düşündüm. Ama emin olmadan evet bu şudur diyemiyorsunuz. Semih Terzi'yi o an düşünemiyorum, 'Terzi olamaz' diyorum. Ömer Başçavuşum-Terzi... Kafamda bunlar. Rahmetlinin bilinci kapalıydı, 'Demek ki bizim kışlada da darbeciler varmış' dedim. Paranoya başladı bende."

BUNLAR HAİNMİŞ DERDEST EDELİM DEDİ

Terzi'yi taşıyan helikopter kalktıktan sonra Mihrali Atmaca'nın kendisine, "Ahmet Kemal Yüzbaşı ile konuştum, Fatih Şahin, Ümit Bak ve Mehmet Ali Çelik hainmiş. Bunları derdest edeceğiz. Zekai Paşa'nın emri" dediğini aktaran Çınar, bu konuşmadan sonra yaşananları da şöyle anlattı:

"Mehmet Ali Çelik önümüze çıktı, orada kendisine yapıştık, aldık, Turgay Usanmaz geldi, yaralı Terzi'nin taşınması sırasında tüfeğimi çekiştirdiği aklıma geldi, şüpheli gördüm onu da aldık. Ümit Bak'ı karargah içinde aradık. Hızlı bir planla yaptık. Nedim Şahin'e Bak'ı sorduk, 'ne yapacaksınız?" dedi. 'Emir almaya geldik' dedik. Bak'ın odasına girdik, tüfeğimi kaldırdım, elinde telefon vardı. 'Telefonunuzu kapatın ayağa kalkın, sizi tutukluyorum' dedim. Tam o sırada odanın içinden silah sesleri gelmeye başladı.

Duvara mermiler gelmeye başladı. Ellerine baktım, ateş geldiği için masanın altına giriyordu, tehdit sezmedim. O sırada kapı önünde koridorda Mihrali Atmaca, Nedim Şahin ile boğuşuyordu. Tüfeği aldım, önce ateş edemeyeceğime karar verdim. Elinde tabanca vardı. 35-40 saniyelik bir sürede bu. Bunlar devrilmek üzereyken Nedim'in göğsüne bitişik atış bir el ateş ettim. Mihrali normalde adamı devirir ama omuzu çıkıyordu sürekli, Mihrali Teğmen de iki el ateş etti, karın bölgesine bir el daha ateş ettim. Ondan sonra Ümit Bak'ı aldım, aşağı indirdik. Bir süre sonra mevzi al dediler, aldım."

SEMİH TERZİ'NİN HAİN OLACAĞINI KABULLENMEK ZOR

Çınar, "Sonra, bizimkilerin bunları püskürttüğü söylendi dedi. Uzun boylu üsteğmen dediklerinin Serkan Coşkun olduğunu görünce yeniden yıkıldım. Yaşadığımız olayların tarifi yok, Semih Terzi'nin hain olacağını kabullenmek zor. Ömer Başçavuşumu düşünüyorum acaba geçebilir miydik önüne, nerede neyi fark edemedik? Rahmetli Halisdemir'in başında fatiha okuduk, yıkıldım. Kendime gelemedim bir süre. Aksakallı Paşa ertesi gün, Mihrali Üsteğmenin yanağını okşadı, tebrik etti. Bana 'Nasılsın' diye sordu, 'Nedim Şahin'i vurdu' dediler, bana 'Aferin, iyi yapmışsın' dedi." şeklinde konuştu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Ömer Halisdemir davasında ara kararlar açıklandı. Mahkeme 18 sanığın tahliye talbeni reddetti. Bir sonraki duruşma 20 Mart'a ertelendi. Özel Kuvvetler Komutanı Zeki Aksakallı tanık olarak dinlenecek.