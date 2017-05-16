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Ömer Halisdemir davasında ara karar
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Ömer Halisdemir davasında ara karar

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin açılan davada mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Mahkeme heyeti tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 13 Temmuz tarihine erteledi.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin açılan davada mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Mahkeme heyeti tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 13 Temmuz tarihine erteledi.
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında darbeci general Semih Terzi'yi vurarak darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin açılan davanın yedinci celsesi görüldü. Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davaya tutuklu sanıklar, taraf avukatları, müştekiler Ömer Halisdemir'in eşi Hatice Halisdemir ile kardeşi Soner Halisdemir ve İsmail Oğuz katıldı. Duruşmanın bugünkü celsesinde tanıkların ifadelerinin dinlenilmesine devam edildi. Tanık ifadelerinin tamamlanmasının adından avukatların talepleri alındı. Sanık avukatları, müvekkillerinin tahliyesini talep ederken, Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'nın huzurda dinlenilmesini istedi.
Mahkeme heyetinden söz alan sanık eski Piyade Üstçavuş Erhan Almaz, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 16 Temmuz günü saat 04.00'da darbeciler hakkında gözaltı kararı verdiğini kaydederek, "Biz saat 03.00'da darbecilere karşı geliyorduk. 1 saat öncesinde darbeye karşı dik duruşumuzu sergilemişiz. Bunun üzerine kimse hiç gitmiyor. Biz savcılıktan önce atak yapmışız. Bu insanlar milliyetçi insanlar. Bu insanlar gavur kapılarında medet umacak kişiler değildir. 'Tutukluluk halinin devamına karar verilmesine' sözünü duymak istemiyorum artık. 15 gün boyunca ÖKK'de görev yaptık. Kaçacak olsak 15 gün içinde dünyanın öbür ucuna kaçardık. Buradaki insanlar eninde sonunda beraat edecek. Sayın savcım sürekli 'mevcut delil durumu...' deyip duruyor. Nedir bu mevcut delil durumu? Biz neden göremiyoruz? ByLock, ByLock diyorlar benim bir tane akıllı telefonum var o da savcılıkta, bir tane laptopum var o da savcılıkta. ByLock yok diye mektup gelmiş evimize" diye konuştu.
Savunmasına duruşmanın savcısı Mustafa Manga'ya hitap ederek devam eden Almaz, "Size soruyorum sayın savcım astsubay mı darbeye destek verdi? Astsubayın biri şehit, biri gazi. Diğer astsubaylar da burada. Ben mi general olacaktım, 15 Temmuz'da beni mi general yapacaklardı? Ben neden darbeci olayım? Helikopterden indikten sonra Ömer Astsubayımın yanına gittim ben. Yenge hanımla benim bir manevi bağım var. 15 Temmuz'dan bir gün önce ağabey kardeştik. Ben bir tane mermi atmamışım" ifadelerini kullandı.
Duruşmaya verilen 10 dakikalık aranın ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Tüm tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 13 Temmuz'a erteledi. Mahkeme heyeti ayrıca Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı'nın tekrar dinlenmesi talebini reddetti.
(Abdullah Sarıca / İHA)

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