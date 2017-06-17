Ömer Faruk Kavurmacı ve Hüseyin Çapkın gözaltına alındı

TUSKON iddianamesini kabul eden mahkeme tarafından hakkında tutuklama kararı çıkartılan Ömer Faruk Kavurmacı ve FETÖ'nün mülkiye yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı çıkarılan eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın gözaltına alındılar.

TUSKON'da FETÖ soruşturması kapsamında hakkında tutuklama kararı olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı ve FETÖ'nün mülkiye yapılanmasına yönelik soruşturmadan hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı olan Hüseyin Çapkın, İstanbul Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından gözaltına alındılar.

FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik dava kapsamında, hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Ömer Faruk Kavurmacı İstanbul'da gözaltına alındı.

86 ŞÜPHELİ YARGILANIYOR

86 şüphelinin yargılandığı davada tutuklanarak cezaevine konan ve ardından tartışmalı bir şekilde serbest bırakılan işadamı Ömer Faruk Kavurmacı hakkında yeniden tutuklama kararı çıktı.

POLİSE TESLİM OLDU

İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın da damadı olan Kavurmacı, hakkındaki kararın ardından gece yarısı polise teslim oldu.

4 MAYIS TARİHİNDE TAHLİYE EDİLMİŞTİ

FETÖ'ye yönelik TUSKON operasyonunda gözaltına alınan Ömer Faruk Kavurmacı 8 Eylül 2016'da tutuklanmıştı. Kavurmacı, 4 Mayıs tarihinde avukatının itirazı üzerine tartışmalı bir şekilde tahliye edilmişti.

HÜSEYİN ÇAPKIN AVUKATIYLA GELDİ

FETÖ/PDY'nin mülkiye yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianameyi kabul eden İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın ise avukatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek teslim oldu.

İDDİANAME BUGÜN KABUL EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Emine Koçak tarafından hazırlanan 309 sayfalık iddianame, Başsavcıvekili Önder Yaman tarafından onaylanarak 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti.

3'ER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ

İncelemesini tamamlayan mahkeme heyeti, aralarında eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın da bulunduğu 13'ü tutuklu 15 şüpheli eski vali ve kaymakam hakkında "Anayasayı ihlal", "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ve TBMM'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 7,5'er yıldan 15'er yıla kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianameyi kabul etmişti.

İLK DURUŞMA SİLİVRİ'DE

Heyet, eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın ve eski Denizli Valisi Abdülkadir Demir için tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarmıştı. Heyet, ilk duruşmanın 23, 24 25 Ağustos'ta Silivri Ceza ve infaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki duruşma salonunda yapılmasını kararlaştırdı.