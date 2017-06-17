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Ömer Faruk Kavurmacı ve Hüseyin Çapkın adliyede
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Ömer Faruk Kavurmacı ve Hüseyin Çapkın adliyede

TUSKON soruşturması kapsamında bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen ve hakkında yakalama kararı çıkarılan iş adamı Ömer Faruk Kavurmacı ile FETÖ mülkiye yapılanması iddianamesinin kabul edilmesiyle birlikte hakkında yakalama kararı çıkarılan İstanbul eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın adliyeye sevk edildi.

TUSKON soruşturması kapsamında bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen ve hakkında yakalama kararı çıkarılan iş adamı Ömer Faruk Kavurmacı ile FETÖ mülkiye yapılanması iddianamesinin kabul edilmesiyle birlikte hakkında yakalama kararı çıkarılan İstanbul eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın adliyeye sevk edildi.
TUSKON yönetici ve üyelerine yönelik 86 sanık hakkında hazırlanan iddianamede "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istenen iş adamı Ömer Faruk Kavurmacı hakkında çıkarılan tutuklamaya yönelik yakalama kararı üzerine gözaltına alınmıştı.
Dün akşam aynı saatlerde FETÖ'nün mülkiye yapılanması iddianamesini kabul eden İstanbul 30'uncu Ağır Ceza Mahkemesi ise İstanbul eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın ve Denizli eski valisi Abdulkadir Demir hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarmıştı.Gözaltı işlemleri yapılan Kavurmacı ve Çapkın bugün öğle saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Avukatlarıyla birlikte Ağır Ceza Mahkemesi önünde Nöbetçi Hakimi bekleyen Kavurmacı ve Çapkın için adliye koridorunda polis ve özel güvenlik görevlilerince yoğun güvenlik önlemi alındı. Basın mensuplarının görüntü almaması için koridorlar bariyerlerle kapatıldı.
(Başak Akbulut/İHA)

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