Ömer Faruk Kavurmacı hakkında tutuklama kararı

TUSKON soruşturması kapsamında bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen iş adamı Ömer Faruk Kavurmacı hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Kararda, Kavurmacı'nın tahliye gerekçesi olarak gösterilen özel hastane raporuna değinildi.

TUSKON soruşturması kapsamında bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen iş adamı Ömer Faruk Kavurmacı hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Kararda, Kavurmacı'nın tahliye gerekçesi olarak gösterilen özel hastane raporuna değinildi.

TUSKON yönetici ve üyelerine yönelik 86 sanık hakkında hazırlanan iddianamede "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istenen Ömer Faruk Kavurmacı hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. TUSKON iddianamesini geçtiğimiz günlerde kabul eden İstanbul 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi kararında, Kavurmacı'nın Silivri Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunduğu süre içerisinde Silivri Devlet Hastanesi'nden aldırılan 21 Mart 2017 tarihli sağlık kurulu raporu değinildi. Bu raporda, Kavurmacı'nın tutuklu kalmasının hayatı için kesin bir tehlike arz etmediği, ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame ettirebileceği, hastalığının sürekli bir tedavi gerektirmesi gibi zorunlu hallerin olmadığı hususuna karar verildiği hatırlatıldı.

Tahliye kararına gerekçe tutulan Acıbadem Hastanesi'nin 18 Nisan 2017 tarihli iç hastalıkları uzmanının görüşünü içerir yazısında belirtilen sağlık sorunlarının daha önce gerçekleşen ve sanığın tedavi gördüğü rahatsızlıklara ilişkin bulunduğu ifade edildi. Bu nedenlerle sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar verildi.

Kavurmacı, 8 Eylül 2016 tarihinde tutuklanmış, 3 Mayıs 2016 tarihinde özel hastane raporu gerekçe gösterilerek sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmişti.

(Başak Akbulut/İHA)