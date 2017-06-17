Ömer Faruk Kavurmacı gözaltında

TUSKON soruşturması kapsamında bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen iş adamı Ömer Faruk Kavurmacı, gözaltına alındı.
TUSKON soruşturması kapsamında bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen iş adamı Ömer Faruk Kavurmacı, gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ömer Faruk Kavurmacı Kavurmacı'yı gözaltına aldı. Kavurmacı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürüldü. Kavurmacı'nın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
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