Ömer Coşkun hayatını kaybetti

Yaptığı bitkisel karışımlarla çoğu hastalığa çözüm bulduğunu söyleyen Dr. Ömer Coşkun, dün gece tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

AMERİKA'DA KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYORDU

Son olarak Arzu Ayşe Bağrıaçık'ın ölümünden sorumlu tutulan Ömer Coşkun, Amerika'da kanser tedavisi görüyordu. Ömer Coşkun Türkiye'ye döndüğünde böbrek rahatsızlığı nedeniyle hastaneye yattı.

DOÇENTLİĞİ ELİNDEN ALINMIŞTI

Hasta insanları tedavi etmek için hazırladığı ilaçları piyasaya süren Doktor Ömer Coşkun, yabancı dil evraklarında sahtecilik yaptığı tespit edilince doçentliği elinden alınmıştı.

Adana Tabip Odası'ndan ceza alarak istifa eden Doktor Ömer Coşkun, işini yapmaya devam etmişti.

NELER YAŞANMIŞTI?

12 yaşındaki Arzu Ayşe Bağrıaçık'a baş ağrıları nedeniyle gittiği tıp merkezinde önce migren teşhisi konuldu. 7 ay süren tedaviye rağmen iyileşmedi. Doğum gününde fenalık geçirdi ve hastaneye kaldırıldı. Beyninde kötü huylu tümör olduğu belirlendi. Tedaviye rağmen durumu gittikçe ağırlaştı. Babası son bir ümitle kızını bitkilerle şifa dağıttığını iddia eden Dr. Ömer Coşkun'a götürdü.

'TÜMÖRLER AKIYOR' DEDİ

Ancak Arzu aldığı bitkisel karışımların ardından kusmaya başladı. Dr. Ömer Coşkun, “Beynindeki tümörler akıyor” diye aileyi oyaladı. Arzu 27 Haziran'da hayatını kaybetti. Acılı baba, “Kızımın ölümünden doktor olduğunu söyleyen Ömer Coşkun sorumludur” dedi. Canlı yayında bir araya geldiği doktorun “Kızının ölümünden prim yapıyor” sözleri üzerine de kendini kaybedip Ömer Coşkun'u yumrukladı.

SİCİLİ CEZALARLA DOLU

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi'nde görevliyken yardımcı doçentlik için verdiği yabancı dil evrakında sahtecilik yaptığı tespit edilen Ömer Coşkun'un unvanı geri alındı ve üniversiteden uzaklaştırıldı. 2005'te Adana'ya giderek muayenehane açtı.

TABİP ODASINDAN ATILDI

Aynı yıl meslek kurallarına ve yönetmeliklere aykırı davranmaktan Adana Tabip Odası Onur Kurulu kararıyla para cezasına çarptırıldı. Bir yıl sonra da uzmanı olmadığı halde hasta tedavi etmekten ikinci soruşturma açılınca oda üyeliğinden istifa etmek zorunda kaldı. Muayenehanesini resmi olarak kapattı fakat faaliyete devam etti. Soruşturma sonunda da 3 ay meslekten men cezası aldı.

'DOKTORLUK YAPMIYORUM' DİYEREK KENDİNİ SAVUNDU

25 Mart 2007 tarihinde alınan bu karara rağmen doktorluk yapmaya devam eden Ömer Coşkun, yasaklı olduğu bu dönemde Arzu'nun ölümüne neden olmakla suçlandı. Serbest hekim olarak çalışması yasak olan Ömer Coşkun “Ben doktorluk yapmıyorum, muayene etmiyorum, reçete yazmıyorum” diyerek kendini savundu.