Ömer Çelik: 'İstanbul'daki saldırıları kınıyor, lanetliyoruz'

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik İstanbul'daki saldırılara ilişkin, 'İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne ve Ak Parti İstanbul il Başkanlığı'na yapılan terör saldırısını kınıyoruz, lanetliyoruz' dedi.

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik İstanbul'daki saldırılara ilişkin, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne ve Ak Parti İstanbul il Başkanlığı'na yapılan terör saldırısını kınıyoruz, lanetliyoruz" dedi.

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne lav silahlı saldırı girişimiyle AK Parti İstanbul İl Başkanlığına gerçekleştirilen lav silahlı saldırıya ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Her iki olayı da kınayan Çelik,

"İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne ve Ak Parti İstanbul il Başkanlığı'na yapılan terör saldırısını kınıyoruz, lanetliyoruz. Terör insanımızı, güvenlik güçlerimizi hedef alırken, siyaseti de hedef alarak, karar mekanizmalarını etkilemeye çalışıyor.Terörün en büyük ideolojik gıdalarından biri toplum ile siyaset arasına girmektir. Böylece toplumun yönetme hakkını gaspetmek ister.Toplum ile siyaset arasındaki güçlü bağlar, terörün aşamayacağı en büyük engeldir. Topluma dayanan siyaset en büyük dayanağımızdır.Terörün lanetli eylemleri, Türkiye'nin aklına nüfuz etmek istiyor. Geçmişte tek eylemle Türkiye'deki gündemin kimyasını değiştiriyorlardı. Terörle mücadele güvenliğimiz için elzemdir. Ama sadece bununla sınırlı değil. Demokrasimizi korumanın ilk şartı terörle mücadeledir. Türkiye, büyük deneyimiyle terörün arkasındaki ideolojik ve politik ajandayı net görüyor. Terörün Türkiye'ye nüfuz etmesi mümkün değil" dedi.