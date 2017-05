'Olympiaskos'u biliyoruz ama kendimizi düşünüyoruz'

Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, finalde kiminle oynayacak olmalarının önemli olmadığını söyleyerek, 'Kaliteli bir takımız. Finale kalmak çok zor bir şey. Olympiaskos'un deneyimini biliyoruz. Ama biz kendimizi düşünüyoruz' dedi.

THY Euroleague Final-Four'da finalde Yunan ekibi Olympiakos ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'de Başantrenörü Zeljko Obradovic, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Finale kaldıkları için mutlu olduklarını söyleyen deneyimli çalıştırıcı, "Sezon çok zor geçti. Son zamanlarda takımın çok konsantre oldu. Ellerindeki tüm güçlerini gösterdiler. İkinci kez final oynuyoruz" şeklinde konuştu.



"OLYMPİAKOS FİNAL-FOUR'DA NASIL OYNANACAĞINI BİLİYOR"

Normal sezon maçlarından başka bir takımla oynayacaklarının altını çizen başarılı çalıştırıcı, "Olympiakos, Final-Four'da nasıl oynayacağını biliyor. Fenerbahçe olarak çok iyi durumdayız. Final her iki takım içinde spesifik bir durum" diye konuştu.



"OLYPİAKOS'U KİLİT OYUNCULARI GERİ DÖNDÜRDÜ"

Takım oyunu oynamanın önemine değinen Obradovic, "Bu oyunu kazanmamızı tek oyuncu sağlamıyor. Dünkü maçta Olympiaskos'un kalitesi vardı, kilit oyuncuları geri döndürdü. Normal sezonda da böyle oynadılar. Tek bir oyuncuya değil, bütün takıma odaklanmalıyız" şeklinde konuştu.



"HER ŞEYİ DÜŞÜNMEMİZ GEREKİYOR"

Final maçlarında deneyim, takım kimyası gibi her şeyin önemli olduğunu vurgulayan Obradovic, "Her şeyi düşünmeniz gerekiyor. En ufak detayı bile. Tabii bunun kararını oyuncular veriyor. Çok mutluyum ki benim oyuncularım bunu anlıyor" ifadelerini kullandı.



"BİZ KENDİMİZİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Final-Four'a Avrupa'nın en iyi takımlarının gelebildiğini söyleyen deneyimli çalıştırıcı, "Fenerbahçe çok iyi bir kulüp. Avrupa'da 3. Final-Four'a kalıyoruz. Bizim için kiminle oynayacağımız önemli değil. Kalitemiz var. Finale kalmak çok zor bir şey. Olympiaskos'un deneyimini biliyoruz. Ama biz kendimizi düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.



"OLYPİAKOS TARAFTARLARINA MİSAFİRPERVERLİK GÖSTERSİNLER"

Fenerbahçe taraftarlarından istekte bulunan Obradovic, "Olympiakos taraftarlarını memnun etmek istiyorum. Olympiakos'a karşı doğru hareket etmek istiyorum. Fenerbahçe taraftarlarından şunu istiyorum; salonda, sokaklarda gezen Olympiaskos taraftarlarına misafirperverlik göstersinler. Fenerbahçe taraftarlarından Olympiakos taraftarına saygı duymalarına davet etmek istiyorum" açıklamasında bulundu.

(Oğuzhan Ort/İHA)