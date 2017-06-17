Olympiakos, Mantaris ile 3 yıl uzattı

Olympiakos, Yunan oyuncusu Vangelis Mantzaris ile 3 yıl yeniden anlaştığını açıkladı.
Olympiakos, Yunan oyuncusu Vangelis Mantzaris ile 3 yıl yeniden anlaştığını açıkladı. Yunan Ligi'nde ve THY Euroleague'de finalde kaybeden Olympiakos, iç transferde çalışmalarını sürdürüyor. İlk olarak yıldız oyuncusu Georgios Printezis ile sözleşme imzalayan kırmızı-beyazlılar, Mantzaris ile de nikah tazeledi. Yunan ekibi, yıldız oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını resmi internet sitesinden "Birlikte kükremeye devam" ifadeleriyle duyurdu. 27 yaşındaki oyuncu Olympiaskos ile bu sezon THY Euroleague'de 5.8 sayı, 2.8 ribaund ve 2.4 asist ortalamalarıyla mücadele etti. (Oğuzhan Ort/İHA)
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