'Olympiakos ile keşke finalde karşılaşsaydık'

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda yarın deplasmanda karşılaşacakları Yunan ekibi Olympiakos maçıyla ilgili olarak, 'Keşke finalde karşılaşsaydık' dedi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda yarın deplasmanda karşılaşacakları Yunan ekibi Olympiakos maçıyla ilgili olarak, "Keşke finalde karşılaşsaydık" dedi.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Beşiktaş, yarın deplasmanda Olympiakos ile karşılaşacak. Mücadele öncesi siyah-beyazlı takımın başkanı Fikret Orman, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Orman, Olympiakos ile erken karşılaştıklarını belirterek, "Keşke finalde karşılaşsaydık, isterdim. Beşiktaş kuvvetli bir takım. Olympiakos da Yunanistan'ın en önemli kulüplerinden. Kendi evlerinde kazanmak isteyecekler. Biz de kolay lokma olmadığımızı göstereceğiz" dedi.

Olympiakos Yunanistan'ın Fenerbahçe'si benzetmesinin yapılması üzerine Orman, o zaman daha da motive olmaları gerektiğini ifade etti.



"ZOR BİR SEZON OLUYOR"

Spor Toto Süper Lig'deki şampiyonluk yarışıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Fikret Orman, şunları söyledi:

"Fenerbahçe ile Galatasaray puan olarak uzak olsalar da, son dakikada atıp galip geldiler. Zor bir sezon oluyor, zaten öyle olmasını da bekliyorduk."