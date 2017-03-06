Olympiakos iddiayı doğruladı

Olympiakos, Portekizli teknik adam Paulo Bento ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Olympiakos, Portekizli teknik adam Paulo Bento ile yolların ayrıldığını açıkladı. UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında perşembe günü Beşiktaş'ı ağırlayacak Yunan ekibi Olympiakos'ta Teknik Direktör Paulo Bento ile yollar ayrıldı. Ayrılık kulübün resmi internet sitesinden duyurulurken, yeni teknik direktörle anlaşılana kadar takımı U20 antrenörü Vasilis Vouzas'ın çalıştıracağı belirtildi. Olympiakos - Beşiktaş mücadelesi perşembe günü TSİ 23.05'te oynanacak.
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