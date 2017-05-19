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Olympiakos finale yükseldi
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Olympiakos finale yükseldi

Olympiakos, THY Euroleague Final-Four'da karşılaştığı CSKA Moskova'yı 82-78'lik skorla mağlup ederek, finale yükseldi.

Olympiakos, THY Euroleague Final-Four'da karşılaştığı CSKA Moskova'yı 82-78'lik skorla mağlup ederek, finale yükseldi.
Mücadeleye CSKA Moskova Nando de Colo ve Jackson'nın sayılarıyla 7-2 başladı. Daha sonra hücumda toparlanan Olympiakos, Spanoulis ve Pretizis'in basketleri 7-0'lık seri yakaladı ve 9-7 öne geçti. Savunmada Yunan ekibini durduran Moskova, Teodosic ve Nando de Colo'nun önderliğinde periyodu 18-12 önde tamamladı.
İkinci periyoda hücumda etkili başlayan Olympiakos, Printezis ile pota altından, Mantzaris ve Papapetrou ile de üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu sayılarlar farkı 2'ye indirerek skoru 22-20'ye getirdi. Teodosic ile üst üste sayılar bulan CSKA Moskova, devreye 40-33 önde girdi.
Üçüncü periyodun başında Multinov, Printezis ve Papanikolaou'nun sayılarıyla başlayan Olympiakos, farkı eritti ve skoru 46-43 yaptı. Teodosic ile dış atışlardan Khryapa ile de dış atışlardan etkili olan CSKA Moskova skoru 57-49'a getirdi. Agravanis ve Mantzaris'in son saniye üçlüğü ile Yunan ekibi farkı azaltsa da Moskova, periyodu 64-60 önde tamamladı.
Son periyoda iki takım da iyi savunma yaparak başladı ve birbirlerine sayı şansı tanımadı. Papapetrou ve Spanoulis'in sayılarıyla Olympiakos farkı 'ye indirerek skoru 64-62 yaptı. Karşılıklı sayılarla geçilen bölümde Sponoulis'in dış atışıyla maça 69-69'lık eşitlik geldi. Spanoulis'in üçlüğü ile periyodun bitimine 1 dakika 53 saniye kala Olympiakos 74-73 öne geçti. Son anları serbest atışlardan geçilen mücadeleden Olympiakos, 82-78 galip ayrıldı ve finale yükseldi.
Karşılaşmanın en skoreri CSKA Moskova'da 23 sayı ile oynayan Teodosic olurken, Olympiakos da ise Spanoulis, Papanikolaou ve Printezis 14 sayı ile oynadı.

Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Daniel Hierrezuelo xx, Damir Javor xx, Robert Lottermoser xx
CSKA Moskova: Nando de Colo xx 16, Teodosic xxx 23, Augustine xx 6, Fridzone x, Jackson x 12, Vorontsevich x 2, Higgins xx 6, Khryapa x 3, Kurbanov x 2, Hines xx 8
Başantrenör: Dimitris İtoudis
Olympiakos: Green xx 8, Birch xx 4, Young x, Papapetrou x 3, Spanoulis xxxx 14, Agravanis xx 8, Multinov xx 5, Printezis xxx 14, Papanikolaou xx 14, Mantzaris xx 12
Başantrenör: Ioannis Sfairopoulos
1. Periyot: 18-12 (CSKA Moskova lehine)
Devre: 40-33 (CSKA Moskova lehine)
3. Periyot: 64-60 (CSKA Moskova lehine)
(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu /İHA)

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