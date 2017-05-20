Olympiakos çalışmalarını sürdürdü

THY Euroleague Finali'nde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Yunan ekibi Olympiakos, mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.
THY Euroleague Finali'nde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Yunan ekibi Olympiakos, mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü. THY Euroleague Final-Four'da Rus ekibi CSKA Moskova'yı eleyerek finale yükselen Olympiakos, Fenerbahçe ile eşleşti. Bu önemli müsabaka öncesinde Yunan ekibi, Sinan Erdem Spor Salonu'nda yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Fenerbahçe ile Olympiakos arasında oynanacak mücadele yarın saat 21.00'de oynanacak. (Oğuzhan Ort / İHA)
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