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Olympiakos Beşiktaş maçı CANLI ANLATIM
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Olympiakos Beşiktaş maçı CANLI ANLATIM

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, son 16 turu ilk maçında deplasmanda Olympiakos ile karşılaşıyor.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile deplasmanda karşılaşıyor. 

OLYMPİAKOS - BEŞİKTAŞ

STAT: Georgios Karaiskakis

HAKEM: Danny Makkelie (Hollanda)

SAAT: 23.05

YAYIN: TRT 1

SAKAT: Kapino (Olympiakos)

CEZALI: Bruno Viana (Olympiakos)

OLYMPİAKOS: 0 - 0 :BEŞİKTAŞ

29. dakika: Tarik Elyounoussi Tosic'ten sıyrılmak isterken yerde kaldı. Ev sahibi takım sağ kanattan serbest vuruş kullanacak. Kostas Fortunis'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında oluşan karambol sonrası savunma topu uzaklaştırdı.

27. dakika: Gelişen Beşiktaş atağında Gökhan sağ kanattan ortasını yaptı ancak onun ortasında top doğrudan dışarıya gitti.

26. dakika: Gelişen Olympiakos atağında Kostas Fortunis sağ kanattan ortasını yaptı. Onun ortasında Fabri kalesini terk ederek topu aldı.

25. dakika: Quaresma sağ kanatta topla buluştuktan sonra içeriye doğru kat etti ve vuruşunu yaptı. Onun vuruşu az farkla yandan dışarıya gitti.

24. dakika: Gelişen Beşiktaş atağında Babel sol kanattan orta yapmak isterken Alberto Botia araya girdi ve topu kalecisine kazandırdı.

23. dakika: Pozisyonun ardından Tolgay ve Manthatis yerden kalkamadı. Sağlık görevlileri oyun alanında.

22. dakika: Quaresma'nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta savunma topu karşıladı. Sonrasında hızlı gelişen Olympiakos atağında Manthatis Tolgay'ın müdahalesiyle yerde kaldı ve faul bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi.

21. dakika: Talisca Cambiasso'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Bu kez Beşiktaş tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruş kullanacak.

20. dakika: Maçın ilk 20 dakikalık bölümünde topun hakimiyeti Beşiktaş'ta ancak Olympiakos zaman zaman tehlikeli atak geliştiriyor.

19. dakika: Olympiakos tehlikeli geldi. Cepheden ceza sahasına giren Tarik Elyounoussi şansını denedi. Onun vuruşu kaleci Fabri'de kaldı.

18. dakika: Tolgay ceza sahası dışından şansını denedi. Onun vuruşu savunmaya da çarparak kalecide kaldı.

17. dakika: Olympiakos bu dakikalarda baskı kurmaya çalışıyor.

16. dakika: Kostas Fortunis serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü. Onun vuruşu bir kez daha barajdan geri döndü.

15. dakika: Georgios Manthatis'e faul yapan Tolgay sarı kart gördü. Olympiakos tehlikeli bir bölgeden serbest vuruş kullanacak.

14. dakika: Olympiakos bu dakikalarda tecrübeli oyuncusu Esteban Cambiasso'nun savunmanın arkasına attığı toplarla etkili olmaya çalışıyor.

13. dakika: Esteban Cambiasso bir kez daha Tarik Elyounoussi'yi topla buluşturmak istedi. Bu kez Fabri kalesini terk ederek topu kontrol etti.

12. dakika: Cambiasso savunmanın arkasına koşu yapan Tarik Elyounoussi'yi topla buluşturmak istedi ancak Marcelo araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.

11. dakika: Babel sol kanattan orta yapmak isterken savunma araya girdi ve top dışarıya gitti. Hakem topun son olarak Babel'e çarptığını işaret etti.

10. dakika: Quaresma korneri paslaşarak kullandıktan sonra topu alan Talisca'nın sol kanattan ortasını savunma karşıladı. Sonrasında topla tekrar buluşan Quaresma'nın ceza sahası dışından şutu üstten dışarıya gitti.

9. dakika: Adriano'nun pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Quaresma arka direğe ortasını yaptı. Onun ortasını savunma karşıladı ve top dışarıya gitti. Beşiktaş korner kullanacak.

8. dakika: Karşılaşmanın ilk dakikalarında topun hakimiyeti temsilcimiz Beşiktaş'ta.

7. dakika: Talisca ceza sahası dışından şansını denemek istedi ancak savunma zamanında araya girdi. Yerde kalan Talisca faul bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi.

6. dakika: Karşılaşmada 5 dakika geride kalırken iki takım da henüz tehlikeli bir atak geliştiremedi.

5. dakika: Beşiktaşlı futbolcular bu dakikalarda Olympiakos'un baskısını kırmak için kendi aralarında pas yapıyor.

4. dakika: Quaresma'nın kaptırdığı top sonrası gelişen Olympiakos atağında Tarik Elyounoussi sol kanattan orta yapmak isterken Gökhan zamanında araya girdi ve ona orta şansı vermedi.

3. dakika: Beşiktaşlı futbolcular bu dakikada kendi aralarında pas yapıyor.

2. dakika: Kostas Fortunis serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü. Onun vuruşu barajdan geri döndü.

1. dakika: Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Başarılar Beşiktaş Gelişen Olympiakos atağında Aly Cissokho Tolgay'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Ev sahibi takım tehlikeli bir bölgeden serbest vuruş kullanacak.

Maçtan Önce: Takımlar seremoni için sahaya çıkıyor.

OLYMPİAKOS: Leali, Figueiras, Retsos, Botia, Cissokho, Cambiasso, Romao, Elyounoussi, Fortounis, Manthatis, Ansarifard

YEDEKLER: Choutesiotis, Choutesiotis, Da Costa, De la Bella, Martins, Androutsos, Marin, Cardozo

TEKNİK DİREKTÖR: Vasilis Vouzas

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, Atiba, Tolgay, Quaresma, Talisca, Babel, Aboubakar

YEDEKLER: Tolga, Beck, Atınç, Mitrovic, Gökhan İnler, Oğuzhan, Cenk

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

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