Olympiakos Beşiktaş maçı CANLI ANLATIM

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile deplasmanda karşılaşıyor.

OLYMPİAKOS - BEŞİKTAŞ

STAT: Georgios Karaiskakis

HAKEM: Danny Makkelie (Hollanda)

SAAT: 23.05

YAYIN: TRT 1

SAKAT: Kapino (Olympiakos)

CEZALI: Bruno Viana (Olympiakos)

OLYMPİAKOS: 0 - 0 :BEŞİKTAŞ

29. dakika: Tarik Elyounoussi Tosic'ten sıyrılmak isterken yerde kaldı. Ev sahibi takım sağ kanattan serbest vuruş kullanacak. Kostas Fortunis'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında oluşan karambol sonrası savunma topu uzaklaştırdı.

27. dakika: Gelişen Beşiktaş atağında Gökhan sağ kanattan ortasını yaptı ancak onun ortasında top doğrudan dışarıya gitti.

26. dakika: Gelişen Olympiakos atağında Kostas Fortunis sağ kanattan ortasını yaptı. Onun ortasında Fabri kalesini terk ederek topu aldı.

25. dakika: Quaresma sağ kanatta topla buluştuktan sonra içeriye doğru kat etti ve vuruşunu yaptı. Onun vuruşu az farkla yandan dışarıya gitti.

24. dakika: Gelişen Beşiktaş atağında Babel sol kanattan orta yapmak isterken Alberto Botia araya girdi ve topu kalecisine kazandırdı.

23. dakika: Pozisyonun ardından Tolgay ve Manthatis yerden kalkamadı. Sağlık görevlileri oyun alanında.

22. dakika: Quaresma'nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta savunma topu karşıladı. Sonrasında hızlı gelişen Olympiakos atağında Manthatis Tolgay'ın müdahalesiyle yerde kaldı ve faul bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi.

21. dakika: Talisca Cambiasso'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Bu kez Beşiktaş tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruş kullanacak.

20. dakika: Maçın ilk 20 dakikalık bölümünde topun hakimiyeti Beşiktaş'ta ancak Olympiakos zaman zaman tehlikeli atak geliştiriyor.

19. dakika: Olympiakos tehlikeli geldi. Cepheden ceza sahasına giren Tarik Elyounoussi şansını denedi. Onun vuruşu kaleci Fabri'de kaldı.

18. dakika: Tolgay ceza sahası dışından şansını denedi. Onun vuruşu savunmaya da çarparak kalecide kaldı.

17. dakika: Olympiakos bu dakikalarda baskı kurmaya çalışıyor.

16. dakika: Kostas Fortunis serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü. Onun vuruşu bir kez daha barajdan geri döndü.

15. dakika: Georgios Manthatis'e faul yapan Tolgay sarı kart gördü. Olympiakos tehlikeli bir bölgeden serbest vuruş kullanacak.

14. dakika: Olympiakos bu dakikalarda tecrübeli oyuncusu Esteban Cambiasso'nun savunmanın arkasına attığı toplarla etkili olmaya çalışıyor.

13. dakika: Esteban Cambiasso bir kez daha Tarik Elyounoussi'yi topla buluşturmak istedi. Bu kez Fabri kalesini terk ederek topu kontrol etti.

12. dakika: Cambiasso savunmanın arkasına koşu yapan Tarik Elyounoussi'yi topla buluşturmak istedi ancak Marcelo araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.

11. dakika: Babel sol kanattan orta yapmak isterken savunma araya girdi ve top dışarıya gitti. Hakem topun son olarak Babel'e çarptığını işaret etti.

10. dakika: Quaresma korneri paslaşarak kullandıktan sonra topu alan Talisca'nın sol kanattan ortasını savunma karşıladı. Sonrasında topla tekrar buluşan Quaresma'nın ceza sahası dışından şutu üstten dışarıya gitti.

9. dakika: Adriano'nun pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Quaresma arka direğe ortasını yaptı. Onun ortasını savunma karşıladı ve top dışarıya gitti. Beşiktaş korner kullanacak.

8. dakika: Karşılaşmanın ilk dakikalarında topun hakimiyeti temsilcimiz Beşiktaş'ta.

7. dakika: Talisca ceza sahası dışından şansını denemek istedi ancak savunma zamanında araya girdi. Yerde kalan Talisca faul bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi.

6. dakika: Karşılaşmada 5 dakika geride kalırken iki takım da henüz tehlikeli bir atak geliştiremedi.

5. dakika: Beşiktaşlı futbolcular bu dakikalarda Olympiakos'un baskısını kırmak için kendi aralarında pas yapıyor.

4. dakika: Quaresma'nın kaptırdığı top sonrası gelişen Olympiakos atağında Tarik Elyounoussi sol kanattan orta yapmak isterken Gökhan zamanında araya girdi ve ona orta şansı vermedi.

3. dakika: Beşiktaşlı futbolcular bu dakikada kendi aralarında pas yapıyor.

2. dakika: Kostas Fortunis serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü. Onun vuruşu barajdan geri döndü.

1. dakika: Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Başarılar Beşiktaş Gelişen Olympiakos atağında Aly Cissokho Tolgay'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Ev sahibi takım tehlikeli bir bölgeden serbest vuruş kullanacak.

Maçtan Önce: Takımlar seremoni için sahaya çıkıyor.

OLYMPİAKOS: Leali, Figueiras, Retsos, Botia, Cissokho, Cambiasso, Romao, Elyounoussi, Fortounis, Manthatis, Ansarifard

YEDEKLER: Choutesiotis, Choutesiotis, Da Costa, De la Bella, Martins, Androutsos, Marin, Cardozo

TEKNİK DİREKTÖR: Vasilis Vouzas

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, Atiba, Tolgay, Quaresma, Talisca, Babel, Aboubakar

YEDEKLER: Tolga, Beck, Atınç, Mitrovic, Gökhan İnler, Oğuzhan, Cenk

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş