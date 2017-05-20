'Olympiakos'a hazırız'

Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Ekpe Udoh, finalde karşılaşacakları Olympiakos'a hazır olduklarını söyledi.

Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Ekpe Udoh, finalde karşılaşacakları Olympiakos'a hazır olduklarını söyledi.

Fenerbahçe, THY Euroleague Final-Four'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştığı İspanyol ekibi Real Madrid'i 84-75'lik skorla mağlup ederek, finale yükseldi. Müsabakalardan sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçe'nin pivotu Ekpe Udoh, "Çok zor bir maç oldu ama kazandık. Çok yorgun hissediyorum. Obradovic'in söylediklerini yerine getirdik ve başarılı olduk. Olympiakos maçına hazırız. Onları da yenerek kupayı almak istiyoruz. Taraftar da müthişti. Pazar günüde onlardan aynı desteği bekliyoruz" diye konuştu.

(Oğuzhan Ort/İHA)