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Ölümlü trafik kazalarında büyük düşüş
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Ölümlü trafik kazalarında büyük düşüş

Türkiye genelinde alınan tedbirler neticesinde 2017'nin Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ölümlü trafik kazalarında 28.1 oranında düşüş sağlandı.

Türkiye genelinde alınan tedbirler neticesinde 2017'nin Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ölümlü trafik kazalarında 28.1 oranında düşüş sağlandı.
Alınan bilgiye göre, trafik kazalarının önlenmesi amacıyla alınan tedbirler ve sıkı denetimler sonuçlarını vermeye başladı. "Cezalandırmaya değil, kural ihlallerini önlemeye odaklı" denetim anlayışıyla yapılan yol uygulamaları ve sürücülere yönelik eğitim faaliyetleri neticesinde 2017 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre trafik kazalarına bağlı ölümlerde yüzde 28.1 oranında düşüş sağlandı.

En kritik 30 kara nokta tespit edildi
Türkiye genelinde trafik kazaları ile bu kazalara bağlı olarak meydana gelen ölüm ve yaralanmaların önüne geçebilmek için yapılan bir başka çalışma ise, kaza kara noktalarının tespiti çalışması oldu. 2014, 2015 ve 2016 yıllarında şehirlerarası yollarda meydana gelen kaza verileri aylara, haftanın günlerine, gün durumuna, hava durumuna, araç sayısına, oluşum türüne, kazazede sayısına göre incelenerek kaza kara noktaları tek tek tespit edildi. Karayolları Genel Müdürlüğü ile ortaklaşa kurulan karma ekiplerle tespit edilen toplam 30 kaza kara noktasında yerinde inceleme ve analizler yapıldı. İl Emniyet Müdürlükleri ve Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ortak çalışmalarla kaza kara noktası olarak belirlenen yol ve kavşaklarda ekip denetimleri arttırıldı, çalışmayan sinyalizasyon sistemleri aktif hale getirildi, yıpranmış trafik levhaları yenilendi. Bazı virajlı kavşaklara güneş enerjili ışıklı levhalar ve kavşak yaklaşımında araçların hızını düşürmeye yarayan konfor bozucu şeritler de konuldu.
Tespit edilen kaza kara noktalarında alınan tedbirler ve yapılan çalışmalar sonucunda ise 2017 yılının Ocak ayı istatistikleri son üç yılın Ocak ayları ile kıyaslandığında kara noktalarda trafik kaza oranlarında düşme olduğu görüldü.
(Abdullah Sarıca / İHA)

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