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Ölümlü kazaya karışan tır sürücüsüne 2.5 yıl hapis
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Ölümlü kazaya karışan tır sürücüsüne 2.5 yıl hapis

Samsun'da 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı kazada tır sürücüsü 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı kazada tır sürücüsü 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Kuzeyyıldızı Mahallesi Ankara Bulvarı TOKİ konutları yanında 12 Ağustos'ta meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Hasan Başer idaresindeki 06 BS 6343 plakalı pikap, Abdullah Yılmaz yönetimindeki 67 LE 061 çekici plakalı tıra arkadan çarpmış, kazada sürücüsü Hasan Başer, annesi Hava Başer ve babası Ahmet Başer yaralanmıştı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Hava Başer kazada bir hafta sonra hayatını kaybetmişti.

Kazayla ilgili pikap sürücüsü Hasan Başer ile tır sürücüsü Abdullah Yılmaz hakkında dava açıldı. "Taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olmak" suçundan Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava bugün sona erdi. Pikap sürücüsü Hasan Başer'e kazada annesi öldüğü için yeteri kadar acı çektiği gerekçesiyle hapis cezası verilmezken, tır sürücüsü Abdullah Yılmaz ise 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
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