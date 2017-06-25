Ölümlü kaza kameraya yansıdı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü 73 yaşındaki Şerafettin Kuri hayatını kaybetti. Kaza anı bir sitenin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü 73 yaşındaki Şerafettin Kuri hayatını kaybetti. Kaza anı bir sitenin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinden İtfaiye istikametine seyir halinde olan sürücü Kenan Kaya yönetimindeki 16 NJA 59 plakalı özel otomobil, Kemalpaşa Mahallesindeki evinden gelip çevre yolu yanındaki tarlasına bisikleti ile geçmeye çalışan 73 yaşındaki Şerafettin Kuri'nin kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. Çarpışmanın etkisi ile 15 metre sürüklenen yaşlı adam ağır yaralandı.

Ağır yaralı yaşlı adam kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Yaşlı adam yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayı duyup hastaneye gelen yaşlı adamın yakınları, ölümünü öğrenince gözyaşlarına boğularak fenalık geçirdi. Kaza anı ise bir sitenin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kaza ile alakalı soruşturma sürüyor.

(Salih Bakıcı/İHA)