Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Ölümlü kaza kamerada
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Ölümlü kaza kamerada

İki araç kafa kafaya çarpıştı, bir kişi hayatını kaybetti.

İki araç kafa kafaya çarpıştı, bir kişi hayatını kaybetti.
Feci kaza Rusya'da yaşandı. Kar yağışı ve sisin etkisiyle kontrolden çıkarak karşı şeride geçen araç, başka bir otomobille kafa kafaya çarpıştı. 1 kişinin hayatını kaybettiği feci kaza, araçlardan birinin güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi.

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Otomobili kundaklarken kendini yaktı
Galatasaray'a Sneijder şoku
'Almanya'nın bu skandal kararı bir faşist uygulamadır'
38 şüpheli için 2 bin 988 kez kez ağırlaştırılmış müebbet istemi
Rusya'daki Türklere müjdeli haber
Darbe girişimi ana davasında bir numaralı sanık Gülen
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Türkiye'ye gelen petrol akışı durduruldu
Türkiye'ye gelen petrol akışı durduruldu
Aydın'da korkunç olay! 200 kişi tecavüz etti
Aydın'da korkunç olay! 200 kişi tecavüz etti
Milyonların beklediği haber! O süre uzatıldı
Milyonların beklediği haber! O süre uzatıldı
Samsat Belediye Başkanı: Yıkılmayan ev yok!
Samsat Belediye Başkanı: Yıkılmayan ev yok!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepsinin belgesi elimizde
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepsinin belgesi elimizde
Almanya'daki skandala Bozdağ'dan ilk açıklama!
Almanya'daki skandala Bozdağ'dan ilk açıklama!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Otomobili kundaklarken kendini yaktı
Otomobili kundaklarken kendini yaktı
Galatasaray'a Sneijder şoku
Galatasaray'a Sneijder şoku
'Almanya'nın bu skandal kararı bir faşist uygulamadır'
'Almanya'nın bu skandal kararı bir faşist uygulamadır'
38 şüpheli için 2 bin 988 kez kez ağırlaştırılmış müebbet istemi
38 şüpheli için 2 bin 988 kez kez ağırlaştırılmış müebbet istemi
Rusya'daki Türklere müjdeli haber
Rusya'daki Türklere müjdeli haber
Darbe girişimi ana davasında bir numaralı sanık Gülen
Darbe girişimi ana davasında bir numaralı sanık Gülen
Bakan Soylu: 28 bin kişiyi Cerablus'a ulaştırdık
Bakan Soylu: 28 bin kişiyi Cerablus'a ulaştırdık
Almanya'dan iptal kararına ilişkin açıklama
Almanya'dan iptal kararına ilişkin açıklama
50 terörist daha etkisiz hale getirildi
50 terörist daha etkisiz hale getirildi
'Almanya'da kahve kahve, ev ev dolaşır vatandaşımla buluşurum'
'Almanya'da kahve kahve, ev ev dolaşır vatandaşımla buluşurum'
Kılıçdaroğlu'ndan Almanya'ya tepki
Kılıçdaroğlu'ndan Almanya'ya tepki
Eskrimde tarihi madalya
Eskrimde tarihi madalya

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English