Ölümlü kaza kamerada

İki araç kafa kafaya çarpıştı, bir kişi hayatını kaybetti.

İki araç kafa kafaya çarpıştı, bir kişi hayatını kaybetti.

Feci kaza Rusya'da yaşandı. Kar yağışı ve sisin etkisiyle kontrolden çıkarak karşı şeride geçen araç, başka bir otomobille kafa kafaya çarpıştı. 1 kişinin hayatını kaybettiği feci kaza, araçlardan birinin güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi.

