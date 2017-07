Ölümlü iş kazaları yüzde 6,8 geriledi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Erdem Yalova'da düzenlediği basın toplantısında, Türkiye genelinde yaşanan ölümlü iş kazası oranının yüzde 16.7'den, yüzde 9.9'a düştüğünü dile getirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Erdem, Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Projesi kapsamında açıklamalarda bulunmak üzere Yalova'ya geldi. SGK Toplantı Salonu'nda SGK Yalova İl Müdürü Mehmet Salih Aydın ve İŞKUR Yalova İl Müdürü Erhan Dede'nin de katılımıyla açıklamalarda bulunan Erdem, ölümlü iş kazalarındaki düşüşe dikkat çekti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Erdem ülke genelinde yaşanan ölümlü iş kazalarına bakıldığında yüzde 16.7'den yüzde 9.9'lara ulaşan bir gerileme yaşandığını dile getirerek, "Dünyada her 15 saniyede 160 bin kişi iş kazası geçirmekte ve her 15 saniyede bir işçi iş kazası veya meslek haslığı sonucunda hayatını kaybetmektedir. Dolayısıyla her gün yaklaşık 6 bin kişi iş kazası veya meslek hastalığı sonucunda hayatını kaybetmektedir. Bu durum da her yıl 2 milyon 300 binden fazla kişinin ölmesi anlamına gelmektedir. Ülkemizde ise 2002 yılında 727 olan iş yeri sayımız yüzde 141 artışla 1 milyon 700 bine ulaşmıştır. 2002 yılında 5 milyon 200 bin olan çalışan sayımız ise yüzde 164 artışla 13 milyon 7 bine ulaşmıştır. Bu önemli artışlar karşısında; 100 binden ölümlü iş kazası oranı 16.7'den, 9.9'a düşmüştür. Son 14 yıllık dönemde 100 binde ölümlü iş kazası oranında yüzde 40.7 oranında azalma meydana gelmiştir" dedi.

