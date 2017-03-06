Ölümden son anda kurtuldu

Tayland'da yolun karşısına geçmek isteyen bir yaya aniden hızlanan tırın altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Tayland'da yolun karşısına geçmek isteyen bir yaya aniden hızlanan tırın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Tayland'da çekilen görüntüler yürekleri ağızlara getirdi. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde seyir halindeki bir tırın, üst geçitten inen bir yayanın yolun karşısına geçmek istediği esnada hızlandığı görülüyor. Karşıya geçmek isteyen yaya üzerine doğru gelen ve aniden hızlanan aracı son anda fark ederek kaçmaya çalışıyor. Yaya, tırın altında kalmaktan son anda kurtulsa da aracın ayağının üzerinden geçmesine engel olamadı.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.