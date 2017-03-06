Ölümden son anda kurtuldu

Tayland'da yolun karşısına geçmek isteyen bir yaya aniden hızlanan tırın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Tayland'da yolun karşısına geçmek isteyen bir yaya aniden hızlanan tırın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Tayland'da çekilen görüntüler yürekleri ağızlara getirdi. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde seyir halindeki bir tırın, üst geçitten inen bir yayanın yolun karşısına geçmek istediği esnada hızlandığı görülüyor. Karşıya geçmek isteyen yaya üzerine doğru gelen ve aniden hızlanan aracı son anda fark ederek kaçmaya çalışıyor. Yaya, tırın altında kalmaktan son anda kurtulsa da aracın ayağının üzerinden geçmesine engel olamadı.

