Adana'da yaşanan ilginç kaza görüntüleri, MOBESE kameralarına yansıdı.

Adana'da yaşanan ilginç kaza görüntüleri, MOBESE kameralarına yansıdı.

Dikkatsizlik ve trafik kurallarının ihlali sonucu meydana gelen kaza anları MOBESE kameraları tarafından kaydedildi. Kazalarda yaşlı bir kadının ölümden koşarak kıl payı kurtulması dikkat çekti.



ÖLÜMDEN KOŞARAK KURTULDU

Meydana gelen kazaların en dikkat çekici olanı Abidinpaşa Caddesinde yaşandı. Kırmızı ışıkta bekleyen bir belediye otobüsünün şoförü yeşil ışığın yanmasıyla birlikte aracı hareket ettiriyor. O saniyelerde karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya, otobüsün önünde kalıyor. Şoförün görüş açısı dışında kalan yaya otobüsün altında kalmaktan koşarak kurtuluyor.



OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETLİ ÇARPIŞTI

Kameralara yansıyan başka bir kazada, motosiklet ile bir otomobilin çarpıştığı görülüyor. Dağlıoğlu Mahallesi'nde bir otomobil süratle ilerlerken karşıdan karşıya geçmeye çalışan motosiklet ile çarpışıyor. Motosiklet metrelerce ileri sürüklenirken sürücüsü yola savruluyor.



FRENE ERKEN BASMASI ZİNCİRLEME KAZAYI ÖNLEDİ

Başka bir görüntüde ise bir iş makinesi taşıyan çekici, yolun sağ tarafında park halindeki otobüse çarpıyor. Buruk Mezarlığı civarında gerçekleşen kazada otobüs ve çekici birkaç metre ilerleyerek dururken çekicinin frene erken basması otobüsün önünde park halindeki araçlara çarpıp zincirleme kaza olmasını önlüyor.

(Elif Ayşenur Bay / İHA)