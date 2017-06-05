Ölüm yolculuğunda 63 göçmen yakalandı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 63 kaçak göçmen yakalanırken, operasyon anları kameraya yansıdı.
İzmir'in Seferihisar ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 63 kaçak göçmen yakalanırken, operasyon anları kameraya yansıdı. Edinilen bilgiye göre, Seferihisar ilçesinde devriye görevi yürüten sahil güvenlik helikopteri, Doğanbey Burnu güneyinde lastik bot içerisinde ve karada bir grup düzensiz göçmen tespit etti. Havadan yapılan takip sonucununda hemen personellerle temasa geçen ekipler, göçmenleri durdurdu. Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkacak olan lastik bottaki Suriye uyruklu şahıslar ve iki Türk göçmen kaçakçısı ekipler tarafından operasyonla yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.
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