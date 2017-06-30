Ölüm yolculuğuna çıkan 67 göçmen yakalandı

İzmir'in Dikili ilçesinde, havaların ısınmasıyla yasa dışı geçişler artarken, yurt dışına çıkmaya çalışan 67 göçmen nefes kesen operasyonla yakalandı.

İzmir'in Dikili ilçesinde, havaların ısınmasıyla yasa dışı geçişler artarken, yurt dışına çıkmaya çalışan 67 göçmen nefes kesen operasyonla yakalandı.

Dikili ilçesi Madra Çayı bölgesinde devriye görevi yürüten sahil güvenlik uçağı, saat 05.25'de karada bir göçmen grubu tespit etti. Durum hemen sahil güvenlik botlarında görevli personele bildirildi ve ekipler hemen olay yerine intikal etti. Denizde gerekli tedbirler alınırken, karada da Dikili İlçe Jandarma Komutanlığına bilgi paylaşıldı. Yapılan operasyonda ise göçmenleri taşıyan bot durduruldu. Ölüm yolculuğuna çıkan ve aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 67 göçmen, operasyonla yakalandı. Operasyon anı sahil güvenlik uçağı tarafından görüntülendi.

Öte yandan, havaların ısınmasıyla birlikte göçmenlerin kaçışlarında da bir artış yaşandığı öğrenildi.

(Salih Gezdur/İHA)