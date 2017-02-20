Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Ölüm yaşlı çifti secdede yakaladı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Ölüm yaşlı çifti secdede yakaladı

Karabük'ün Sipahiler köyünde sobadan sızan karbonmonoksit gazını fark edemeyen yaşlı çift namaz kıldıkları sırada seccadede can verdi.

Karabük'ün Sipahiler köyünde sobadan sızan karbonmonoksit gazını fark edemeyen yaşlı çift namaz kıldıkları sırada seccadede can verdi.
Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Sipahiler köyünde meydana gelen olayda Osman (85) ve Ayşe (82) Çerçen çiftinden haber alamayan çocukları eve geldiklerinde anne ve babalarının odada yerde seccade üzerinde hareketsiz olarak buldu. Bunun üzerine durumun 112 ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin incelemesinde yaşlı çiftin hayatlarını kaybettiğini belirledi.
Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı ve Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin evde yaptıkları incelemede yaşlı çiftin dün akşam yatsı namazını kıldıkları sırada odada bulunan sobadan sızan karbonmonoksid gazından zehirlendiği tespit etti.
İnceleme sonrası yaşlı çiftin cesetleri daha sonra otopsi yapılmak üzere 112 ambulansı ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
(Yasin Erdem/İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Serbest piyasada altın fiyatları
Müjdat Gezen o görüntüleri telefonda görünce...
Merkezi yönetim brüt borç stoku belli oldu
70'lik dedeler 'bocce'yle tanıştı, hayatları değişti
Sabancı Holding'de CEO değişimi
Ünlü Yönetmen tutuklandı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Amerikalı şirketten referandum anketi!
Amerikalı şirketten referandum anketi!
Alperen Ocakları referandum kararını verdi
Alperen Ocakları referandum kararını verdi
Terör örgütü FARC tamamıyla silah bıraktı
Terör örgütü FARC tamamıyla silah bıraktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şoke olacaklar şoke!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şoke olacaklar şoke!
Beşiktaş koşar adım şampiyonluğa gidiyor! 3-1
Beşiktaş koşar adım şampiyonluğa gidiyor! 3-1
Duruşmada olay! Aziz Yıldırım ile Baransu tartıştı...
Duruşmada olay! Aziz Yıldırım ile Baransu tartıştı...
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada altın fiyatları
Müjdat Gezen o görüntüleri telefonda görünce...
Müjdat Gezen o görüntüleri telefonda görünce...
Merkezi yönetim brüt borç stoku belli oldu
Merkezi yönetim brüt borç stoku belli oldu
70'lik dedeler 'bocce'yle tanıştı, hayatları değişti
70'lik dedeler 'bocce'yle tanıştı, hayatları değişti
Sabancı Holding'de CEO değişimi
Sabancı Holding'de CEO değişimi
Ünlü Yönetmen tutuklandı
Ünlü Yönetmen tutuklandı
Lavrov: ABD istihbaratı, büyükelçimizi dinledi
Lavrov: ABD istihbaratı, büyükelçimizi dinledi
Ezan ve salalar daha güzel okunacak
Ezan ve salalar daha güzel okunacak
İGDAŞ'tan patlamayla ilgili açıklama
İGDAŞ'tan patlamayla ilgili açıklama
Tayland'da balıkları ekmekle besleyen Rus turist tutuklandı
Tayland'da balıkları ekmekle besleyen Rus turist tutuklandı
Hastane önünde silahlı kavga: 1 ölü, 1'i polis 3 yaralı
Hastane önünde silahlı kavga: 1 ölü, 1'i polis 3 yaralı
Soma davası 18 Nisan'a ertelendi
Soma davası 18 Nisan'a ertelendi

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English