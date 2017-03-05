Ölüm üniversiteli Burcu'yu kaldırımda yakaladı

Bartın'da kaldırımda yürürken kontrolden çıkan otomobilin çarptığı 23 yaşındaki genç kız, hayatını kaybetti.

Bartın'da kaldırımda yürürken kontrolden çıkan otomobilin çarptığı 23 yaşındaki genç kız, hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 16.00 sıralarında Gölbucağı Mahallesi'nde meydana geldi. Uğur K. (21) idaresindeki 74 AL 809 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak kaldırıma çıktı. İddialara göre, hızla gelen otomobil, kaldırımda yürüyen Kırıkkale Üniversitesi'nde öğrenim gören 23 yaşındaki Burcu Duran'a çarptı.

Genç kız, çarpmanın etkisiyle havaya fırladı. Otomobil ise taklalar attıktan sonra park halindeki 6 otomobile birden çarptı. Otomobil kaldırımda yana devrilmiş şekilde durabildi. Talihsiz genç kız ise olay yerinde ağır yaralandı.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Diyestisyenlik Bölümü 2. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Burcu Duran, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil Servise kaldırılan genç kız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada hafif yaralanan sürücü Uğur K. ise Bartın Devlet Hastanesi'nde tedavi gördükten sonra gözaltına alındı. Kazayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

