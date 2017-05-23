Ölüm teğet geçti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yol kenarında bekleyen vatandaş, kontrolden çıkarak üzerine gelen minibüsten koşarak kıl payı kurtuldu.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yol kenarında bekleyen vatandaş, kontrolden çıkarak üzerine gelen minibüsten koşarak kıl payı kurtuldu.

Edinilen bilgilere göre, Şanlıurfa-Siverek karayolunda Hacı Karaaslan idaresindeki 21 UD 140 plakalı minibüs, Siverek yönüne seyir halindeyken karayolunun 5'inci kilometresinde yağış nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi üzerine takla atarak yol kenarındaki yolcu bekleme durağına çarptı. Yolun kenarında şehir içi minibüsü bekleyen ve ismi öğrenilemeyen bir kişi, minibüsün üzerine geldiğini görünce can havliyle koşarak uzaklaştı.

Meydana gelen kazada sürücü Hacı Karaaslan ile birlikte minibüste bulunan Yasemin ve Ahmet Karaaslan yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kazan anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Cuma Sarı / İHA)