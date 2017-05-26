'Ölüm oyuncağı'nda öldü

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, üzerine 'ölüm oyuncağım' yazdığı motosikletiyle servis minibüsüne çarpan öğrenci, hayatını kaybetti.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, üzerine "ölüm oyuncağım" yazdığı motosikletiyle servis minibüsüne çarpan öğrenci, hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Reşadiye köyünden Kadirli istikametine gitmekte olan lise öğrencisi Mustafa Karabulut'un (17) kullandığı plakasız motosiklet, önce önündeki servis minibüsüne çarptı, daha sonra da yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada ağır yaralanan Karabulut, 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bu arada, motosikletin üzerinde "ölüm oyuncağım" yazdığı görüldü.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Mustafa Karabulut'un cenazesi adli tıp kurumu morguna kaldırılırken, kaza yerinden kaldırılan motosiklet ise ailesine teslim edildi.

(Yüksel İbicioğlu/İHA)