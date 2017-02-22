Ölüm onları teğet geçti

Ölüm onları böyle teğet geçti. Tayland'da 2 motosikletli yoğun trafikte ilerlemeye çalışıyordu. Bu sırada motosikletlilerden biri kendilerine doğru hızla gelen otobüsü fark etti ve motosikletten atladı. Hızını kesemeyen otobüs sürücüsü, manevra yaparak iki motosikletliye yandan çarparak devirdi. Motosikletlerin üzerinde bulunan 4 kişi çok şanslıydı. Çünkü bu kazayı hafif sıyrıklarla atlamışlardı, kaza anı ise kameraya yansıdı.
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