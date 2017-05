Ölüm onlarca kişiyi teğet geçti!

Bursa'da frenleri patlayan bir midibüsün Uludağ Yolu'ndan aşağıya inerken onlarca aracı ve insanı teğet geçmesi an be an kameralara yansıdı. Kazayı birkaç kişi hafif sıyrıklarla atlattı.

Merkez Osmangazi ilçesi Çekirge Meydanı'ndaki dehşet verici kaza saniye saniye kameraya yansıdı. Uludağ Caddesi'nden inerken frenleri patlayan midibüs korna çalarak araçların uzaklaşmasını istedi. Önce kaldırımdaki bir kişiyi teğet geçen sürücü büyük bir ustalıkla kavşaktaki diğer araçları teğet geçerek midibüsü yeniden kavşak içine almaya çalıştı.

Bu esnada bir otomobile çarpan midibüsteki bir kişi fırlayarak çarptıkları aracın kaputunun üzerine düştü.

Zübeydehanım Doğumevi yönünden Çekirge Kavşağı'na gelen motosikletteki iki kişi ise midibüs ile araç arasında sıkışmaktan saniyelerle kurtuldu. Kazayı iki kişi hafif sıyrıklarla atlatırken, o anın görüntülerini izleyenler şaşkınlığını gizleyemediler.