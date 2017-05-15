Ölüm kuyusundaki gösteri faciayla bitti. Üzerine otomobil düşen motosikletli hayatını kaybetti.

Ölüm kuyusundaki gösteri faciayla bitti. Üzerine otomobil düşen motosikletli hayatını kaybetti.

Hindistan'da 2 otomobil ve 2 motosikletlinin kuyu içerisindeki gösterisi inanılmaz bir kazayla sonuçlandı. Sürücülerden biri aniden hızını kesen otomobile çarptı. Pisten inmeye çalışan araç da yere çakılan motosikletlinin üzerine düştü. Korkunç kazada hastaneye kaldırılan şahıs hayatını kaybetti.

