04.01.2017 14:44 'Ölüm kavşağı' üniversitelilerin kabusu oldu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde dün meydana gelen kazada, yolun karşısına geçerken otomobil çarpan üniversite öğrencisi iki kızdan Eda Tütüncü hayatını kaybederken, yoğun bakımda tedavi gören Rabia Turhan'ın hayati tehlikesi devam ediyor. Hatay'ın İskenderun ilçesinde dün meydana gelen kazada, yolun karşısına geçerken otomobil çarpan üniversite öğrencisi iki kızdan Eda Tütüncü hayatını kaybederken, yoğun bakımda tedavi gören Rabia Turhan'ın hayati tehlikesi devam ediyor.



İskenderun Teknik Üniversitesi Meslek Yüksekokulu'nun bulunduğu kavşakta meydana gelen kaza, okulda okuyan tüm öğrencileri derin üzüntüye boğdu. Kazanın yaşandığı yerde öğrenciler karşıdan karşıya geçmekten korktuklarını dile getirdiler. Bu kavşakta sürekli kazaların yaşandığını söyleyen öğrenciler, "Bizler buradan sürekli korkarak geçiyoruz. Dün yaşanan üzücü kazada bir arkadaşımızı kaybettik. Diğerinin durumu ise ağır. Gelen aracın mesafesini tam kestiremiyoruz. Yetkililer buraya artık çözüm bulsun. Bu kaza bizim de başımıza gelebilirdi. Lütfen artık önlem alınsın. Arkadaşlarımız ölmesin" diyerek tepki gösterdiler.

