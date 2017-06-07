Ölüm istatistikleri açıklandı

Ölüm sayısı 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 4,2 arttı.

Ölüm sayısı 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 4,2 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2016 ölüm istatistiklerini açıkladı. Buna göre; ölüm sayısı revize edilen 2015 yılı verisine göre 405 bin 202 iken bu sayı yüzde 4,2 artarak 2016 yılında 422 bin 135 kişi oldu. Ölenlerin yüzde 54,8'ini erkekler, yüzde 45,2'sini kadınlar oluşturdu.

Bin kişi başına düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm hızı, 2015 yılında binde 5,2 iken 2016 yılında binde 5,3'e yükseldi. Diğer bir ifade ile 2015 yılında bin kişi başına 5,2 ölüm düşerken, 2016 yılında bin kişi başına 5,3 ölüm düştü.

Bebek ölüm sayısı, revize edilen 2015 yılı verisine göre 13 bin 654 iken 2016 yılında 13 bin 36 oldu. Bin canlı doğum başına düşen bebek ölüm sayısını ifade eden bebek ölüm hızı, 2015 yılında binde 10,2 iken 2016 yılında binde 10 oldu. Diğer bir ifade ile 2016 yılında bin canlı doğum başına 10 bebek ölümü düştü.



BEBEK ÖLÜM HIZININ EN YÜKSEK OLDUĞU İL BİNGÖL

Bebek ölüm hızı illere göre incelendiğinde, 2016 yılında bebek ölüm hızının en yüksek olduğu il binde 18,2 ile Bingöl oldu. Bu ili binde 18 ile Şanlıurfa, binde 15,3 ile Hakkari ve binde 15 ile Muş izledi. Bebek ölüm hızının en düşük olduğu il ise binde 3,1 ile Tunceli oldu. Bu ili binde 5,5 ile Artvin, binde 5,8 ile Gümüşhane ve binde 5,9 ile Karabük izledi.

Ölen bebeklerin yüzde 64,8'i bir ayını, yüzde 87,4'ü ise beş ayını tamamlayamadan öldü. Bir ayını tamamlayamadan ölen bebeklerin oranı 2015 yılında yüzde 64,2 iken 2016 yılında yüzde 64,8 oldu. Ölen bebeklerin 2016 yılında yüzde 13,6'sının ilk gün, yüzde 30'unun 1-6 günlükken, yüzde 21,2'sinin ise 7-29 günlükken yaşamını yitirdiği görüldü. Ölen bebeklerden 1-4 aylıkken yaşamını yitirenlerin oranı ise yüzde 22,6 oldu.

Doğumdan sonraki beş yıl içinde ölme olasılığını ifade eden beş yaş altı ölüm hızı, revize edilen 2015 yılı verisine göre binde 12,4 iken 2016 yılında binde 12,1 olarak gerçekleşti. Ölümle sonuçlanan intihar sayısı revize edilen 2015 yılında 3 bin 246 iken 2016 yılında yüzde 5,6 azalarak 3 bin 64 kişi oldu. İntihar edenlerin yüzde 76,1'ini erkekler, yüzde 23,9'unu ise kadınlar oluşturdu. Yüz bin nüfus başına düşen intihar sayısını ifade eden kaba intihar hızı, 2015 yılında yüz binde 4,15 iken 2016 yılında yüz binde 3,86'ya düştü. Diğer bir ifade ile 2016 yılında her yüz bin kişiden yaklaşık dördü intihar etti.

