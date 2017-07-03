Çin'de ölüm böyle teğet geçti. Kontrolden çıkan bir araç, taklalar atmaya başladı. O sırada yaya geçidine bir bisikletli çıktı. Araç hafif bir temasla bisikletli şahsın üstünden geçti. Feci kazada bisikletli hafif, araç sürücü ise ağır şekilde yaralandı.
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