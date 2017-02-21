Ölüm anne ve oğlunu iş çıkışında yakaladı

Antalya'da aynı iş yerinde çalışan anne ve oğluna, motosikletle işten eve döndükleri sırada otomobil çarptı. Kazada, motosikleti kullanan genç ile annesi hayatını kaybetti.

Antalya'da aynı iş yerinde çalışan anne ve oğluna, motosikletle işten eve döndükleri sırada otomobil çarptı. Kazada, motosikleti kullanan genç ile annesi hayatını kaybetti.

Kaza, Antalya'nın Demre ilçesi, D400 Karayolu üzerindeki Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali kavşağında saat 23.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir ardiyede beraber çalışan Menhiye Uvaçin (38) ile oğlu İsa Uvaçin (19), iş çıkışı motosikletle evlerine gitmek için yola çıktı. 19 yaşındaki gencin sürdüğü motosiklete, hal kavşağına geldiği sırada Demre istikametinden Finike'ye doğru giden ve iddiaya göre süratli seyreden Y. T.'nin (23) kullandığı 07 AZD 28 plakalı otomobil çarptı. Kasksız olan anne ve oğlu, çarpanın etkisiyle metrelerce uzağa fırladı.



MOTOSİKLET PARÇALANDI

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, talihsiz anne ve oğlunun olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti. Kazayı yara almadan atlatan araç sürücüsü Y. T ise, polis tarafından gözaltına alınarak Demre Polis Merkezine götürüldü. Kaza sonrası olay yerine gelen anne ve oğlunun yakınları gözyaşlarına boğuldu. Anne ve oğlunun cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Demre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sırasında motosiklet parçalanırken otomobilin yaptığı uzun fren izleri ise dikkat çekti.



3 AY ÖNCE EVLENMİŞTİ

İsa Uvaçin'in 3 ay önce memleketi Şanlıurfa'da dünya evine girdiği, yuvasını kurmak için de Demre ilçesine gelerek annesiyle birlikte Yaş Sebze ve Meyve Toptancı halindeki bir ardiyede ekmek parasını kazandığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Suat Metin / İHA)