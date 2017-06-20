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Ölüdeniz'de motorlu yelken kanat düştü: 2 yaralı
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Ölüdeniz'de motorlu yelken kanat düştü: 2 yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Ölüdeniz Mahallesi'nde bir motorlu yelken kanat (microlight) havalandıktan kısa süre sonra düştü. Olayda aracın Rus uyruklu pilotu ile araçtaki yolcu ağır yaralandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Ölüdeniz Mahallesi'nde bir motorlu yelken kanat (microlight) havalandıktan kısa süre sonra düştü. Olayda aracın Rus uyruklu pilotu ile araçtaki yolcu ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Ölüdeniz Mahallesi Ocakköy mevkisinde turistik uçuş yapan motorlu yelken kanat, kalkıştan kısa süre sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü. Kazada yelken kanadı pilotu Rus uyruklu Gustave Andre Van Vuuren ile yolcu Ülker Gülmez (46) yaralandı. Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri ile UMKE sevk edildi.
Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılardan Vuuren Özel Letoon Hastanesi, Ülker Gülmez ise Lokman Hekim Esnaf Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kazayı gören Saffet Çınar, yelken kanadın havalandıktan sonra yaklaşık 60 metre yükseklikte motorunun sesinin kesildiğini, motorun durmasının ardından yelken kanadın piste doğru dönmeye çalıştığını ve düştüğünü söyledi.
(Murat Yalçın /İHA)

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