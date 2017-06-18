Portekiz'de çıkan yangında ölü sayısı 57'ye yükseldi.

Portekiz'de çıkan yangında ölü sayısı 57'ye yükseldi.

Portekiz'in Pedrogao Granda bölgesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında ölü sayısı artıyor. Yangında ölü sayısı 57'ye yükseldi. Jorge Gomes adlı yetkili, 30 kişinin cesedinin araç içinde bulunduğunu bildirdi. Yangında 59 kişi de yaralanırken, yaralılar arasında itfaiye görevlilerinin de bulunduğu kaydedildi. Yangında ölü sayısının artabileceği belirtiliyor.

Portekiz Başbakanı Antonio Costa, yangın için, "Ne yazık ki son yıllarda gördüğümüz en büyük trajedi" ifadelerini kullanmıştı.

