11.09.2017 15:10 Ölü sayısı 91'e yükseldi

Meksika'da meydana gelen 8.1 büyüklüğündeki depreminde ölenlerin sayısı 91'e yükseldi. Meksika'da meydana gelen 8.1 büyüklüğündeki depreminde ölenlerin sayısı 91'e yükseldi.

Yetkililer, Meksika ve Guatemala'da hissedilen ve Meksika'nın güney kıyısını vuran 8.1 büyüklüğündeki depremin ardından ölü sayısının 91'e çıktığını açıkladı. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin 89.7 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıklamıştı.

Eylül 1985'de meydana gelen 8 büyüklüğündeki depremde Meksiko City civarında 9 bin 500 kişi hayatını kaybetmişti.



