Ölü sayısı 8'e yükseldi

Van'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi.
Van'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi.
Van-Özalp karayolunun 15. kilometresinde 65 ET 593 ile 34 YC 3581 plakalı otomobillerin çarpışması sonucu Mahsun Ö., Abdullah B., Emin Ö. ile Ayten, İhsan, Rüya ve Rojan G. Hayatını kaybederken 2 kişi de yaralanmıştı. Yaralılardan Selman Ö. ise tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.