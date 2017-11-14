Suriye'nin Halep kentinde dün gerçekleştirilen hava saldırısında ölü sayısı 60'a yükseldi.
Suriye'nin Halep kentinde dün gerçekleştirilen hava saldırısında ölü sayısı 60'a yükseldi.
Suriye'nin Halep kentine bağlı Atarib kasabasına dün hava saldırısı gerçekleştirilmişti. Kasabada bulunan Pazar yerini hedef alan hava saldırısında 60 kişi hayatını kaybetti, 120'den fazla kişi de yaralandı. Hava saldırısında, 150 mağaza ve dükkanın bulunduğu pazar alanı kullanılamaz hale geldi.
(Abu Mucahit El Halebi/İHA)