Ölü sayısı 43'e yükseldi

Portekiz'deki yangında ölü sayısının 43'e yükseldiği bildirildi.

Portekiz'deki yangında ölü sayısının 43'e yükseldiği bildirildi.

Portekiz'in Pedrogao Granda bölgesinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yetkililer, yangında ölü sayısının 43'e yükseldiğini duyurdu. Yangında 59 kişi de yaralanırken, yaralılar arasında itfaiye görevlilerinin de bulunduğu kaydedildi. 6 itfaiye görevlisinin ciddi şekilde yaralandığı bildirilirken, 8 yaşındaki bir kız çocuğunun da yaralı olarak kurtarıldığı belirtildi. 2 kişinin kayıp olduğu öğrenilen yangında ölü sayısının artabileceği tahmin ediliyor.

Yetkililer, hayatını kaybedenlerin büyük bir kısmının yangından kaçmaya çalışanlar olduğunu söyledi. Portekiz Başbakanı Antonio Costa, ölü sayısının artabileceğini kaydederek, "Ne yazık ki son yıllarda gördüğümüz en büyük trajedi" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, bölgede bulunan evler de kullanılamaz hale geldi.

