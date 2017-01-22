Ölü sayısı 36'ya yükseldi

Hindistan'da trenin raydan çıkması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 36'ya yükseldi.

Hindistan'da trenin raydan çıkması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 36'ya yükseldi.

Hindistan'da trenin henüz belirlenemeyen bir nedenle raydan çıkması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi. Yetkililer, 36 kişinin hayatını kaybettiğini, 50 kişinin de yaralandığını bildirdi. Yetkililer, Jagdalpur'dan Bhubaneswar'a giden trenin Kuneri istasyonunda raydan çıktığını ifade etti. Hindistanlı yetkililer, kurtarma operasyonunun son bulduğunu, önceliğin yaralıların tedavisi olduğunu belirtti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Demiryolları Bakanlığının çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

