Bartın'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 3'e yükseldi.

Bartın'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 3'e yükseldi.

Bartın'ın Karaçay mevkiinde saat 23.50 sıralarında meydana gelen kazada, Amasra'dan İstanbul'a giden Hulusi Esen idaresindeki 74 DB 666 plakalı yolcu otobüsü yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayarak devrilmişti. Otobüsün altında kalan şoför Hulusi Esen (43) ile Filiz Fırat isimli kadın yolcu hayatını kaybederken, 6 kişi yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Nurbol Kushpan (21) de hayatını kaybetti. Olcay Akkaya (25), Muhammet Özen (32), Gülten Ergin (16), Hasan Özbudak (72) ve Dursun Özer'in (25) tedavileri Bartın Devlet Hastanesinde sürerken, 2 yolcunun durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

(Mustafa Kurt / İHA)